Общий призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 The International 2019 превысил отметку в $ 33 млн.

В Шанхае стартовал самый популярный киберспортивный турнир The International 2019 с Dota 2.

Призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 уже превысил $33 млн и продолжает расти. Интересно, что первоначальный призовой фонд составлял $1,6 млн. За победу в турнире соревнуются 18 команд, а победитель соревнований получит $15 млн.

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Отметим, что призовой фонд пополняют обычные игроки, покупая предметы, посвященные турнира.

The International 2019 продлится до 25 августа. Групповой этап TI9 состоится 15-18 августа, плей-офф – 20-25 августа.

Напомним, в бета версию видеоигры Dota Underlords уже могут сыграть все игроки Dota 2, у которых есть Battle Pass.

Источник: Dota 2