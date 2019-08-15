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Призовий фонд The International 2019 перевищив $33 млн

Загальний призовий фонд чемпіонату світу з Dota 2 The International 2019 перевищив позначку в $33 млн.

The International 2019

У Шанхаї стартував найпопулярніший кіберспортивний турнір The International 2019 з Dota 2.

Призовий фонд чемпіонату світу з Dota 2 вже перевищив $33 млн і продовжує зростати. Цікаво, що початковий призовий фонд складав $1,6 млн. За перемогу у турнірі змагаються 18 команд, а переможець змагань отримає $15 млн.

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Зазначимо, що призовий фонд поповнюють звичайні гравці, купуючи предмети, присвячені турніру.

The International 2019 триватиме до 25 серпня. Груповий етап TI9 відбудеться 15-18 серпня, плей-оф – 20-25 серпня.

Нагадаємо, у бета версію відеогри Dota Underlords вже можуть зіграти усі гравці Dota 2, в яких є Battle Pass.

ДжерелоDota 2

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