Криштиану Роналду проходит восстановление после полученной травмы.

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду проходит период реабилитации по индивидуальной программе.

Португалец испытывает серьезный дискомфорт с приводящей мышцей левого бедра и тренируется по индивидуальной программе.

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Помогает Роналду восстанавливаться после полученной травмы его девушка Джорджина. Во время просмотра футболистом матча за Суперкубок УЕФА между Ливерпулем и Челси она выступила в роли реабилитолога. Самому Криштиану мешал смотреть матч его кот.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano) 14 Сер 2019 р. о 1:48 PDT

Напомним, Ливерпуль обыграл лондонский Челси в матче за Суперкубок УЕФА 2019.

Фото: Cristiano Ronaldo