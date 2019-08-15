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Факты / Спорт

С котом и Джорджиной: Роналду в интересном положении смотрел Суперкубок УЕФА

Криштиану Роналду проходит восстановление после полученной травмы.

Криштиану Роналду

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду проходит период реабилитации по индивидуальной программе.

Португалец испытывает серьезный дискомфорт с приводящей мышцей левого бедра и тренируется по индивидуальной программе.

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Помогает Роналду восстанавливаться после полученной травмы его девушка Джорджина. Во время просмотра футболистом матча за Суперкубок УЕФА между Ливерпулем и Челси она выступила в роли реабилитолога. Самому Криштиану мешал смотреть матч его кот.

 

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Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, Ливерпуль обыграл лондонский Челси в матче за Суперкубок УЕФА 2019.

ФотоCristiano Ronaldo

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