Криштиану Роналду проходит восстановление после полученной травмы.
Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду проходит период реабилитации по индивидуальной программе.
Португалец испытывает серьезный дискомфорт с приводящей мышцей левого бедра и тренируется по индивидуальной программе.
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Помогает Роналду восстанавливаться после полученной травмы его девушка Джорджина. Во время просмотра футболистом матча за Суперкубок УЕФА между Ливерпулем и Челси она выступила в роли реабилитолога. Самому Криштиану мешал смотреть матч его кот.
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Напомним, Ливерпуль обыграл лондонский Челси в матче за Суперкубок УЕФА 2019.
Фото: Cristiano Ronaldo