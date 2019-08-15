Криштіану Роналду проходить відновлення після отриманої травми.
Форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду проходить період реабілітації за індивідуальною програмою.
Португалець відчуває серйозний дискомфорт з провідним м’язом лівого стегна і тренується за індивідуальною програмою.
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Допомагає Роналду відновлюватися після отриманої травми його дівчина Джорджина. Під час перегляду футболістом матчу за Суперкубок УЄФА між Ліверпулем та Челсі вона виступила у ролі реабілітолога. Самому Криштіану заважав дивитися матч його кіт.
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Нагадаємо, Ліверпуль обіграв лондонський Челсі в матчі за Суперкубок УЄФА 2019.
Фото: Cristiano Ronaldo