Криштіану Роналду проходить відновлення після отриманої травми.

Форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду проходить період реабілітації за індивідуальною програмою.

Португалець відчуває серйозний дискомфорт з провідним м’язом лівого стегна і тренується за індивідуальною програмою.

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Допомагає Роналду відновлюватися після отриманої травми його дівчина Джорджина. Під час перегляду футболістом матчу за Суперкубок УЄФА між Ліверпулем та Челсі вона виступила у ролі реабілітолога. Самому Криштіану заважав дивитися матч його кіт.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano) 14 Сер 2019 р. о 1:48 PDT

Нагадаємо, Ліверпуль обіграв лондонський Челсі в матчі за Суперкубок УЄФА 2019.

Фото: Cristiano Ronaldo