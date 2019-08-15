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УЄФА оголосив трійку номінантів на приз найкращого гравця сезону

Ван Дейк, Роналду та Мессі номіновані на премію найкращого футболіста року за версією УЄФА.

Роналду, Ван Дейк, Месси

УЄФА оголосив трійку номінантів на звання найкращого гравця року.

До шорт-листа з трьох гравців увійшли форвард Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду, захисник Ліверпуля та збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк та нападник Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі.

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28-річний Ван Дейк може стати першим захисником, який удостоїться премії найкращому гравцю року за версією УЄФА. У минулому сезоні голландець виграв Лігу чемпіонів з Ліверпулем, а також отримав звання гравця року за версією PFA.

Переможця оголосять 29 серпня під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20 у Монако.

Раніше всі три футболіста були номіновані на премію найкращого футболіста року за версією ФІФА.

Джерело: УЄФА

Фото: Dreamstime, Getty Images

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