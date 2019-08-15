Ван Дейк, Роналду та Мессі номіновані на премію найкращого футболіста року за версією УЄФА.

УЄФА оголосив трійку номінантів на звання найкращого гравця року.

До шорт-листа з трьох гравців увійшли форвард Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду, захисник Ліверпуля та збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк та нападник Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі.

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28-річний Ван Дейк може стати першим захисником, який удостоїться премії найкращому гравцю року за версією УЄФА. У минулому сезоні голландець виграв Лігу чемпіонів з Ліверпулем, а також отримав звання гравця року за версією PFA.

Переможця оголосять 29 серпня під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20 у Монако.

Раніше всі три футболіста були номіновані на премію найкращого футболіста року за версією ФІФА.