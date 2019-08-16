Італійська біатлоністка Доротея Вірер показала, як відсвяткувала італійське свято Феррагосто.

Переможниця Кубка світу з біатлону Доротея Вірер виклала в Instagram-сторіз фото зі святкування Феррагосто.

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29-річна італійка виклала світлину, де вона позує на шезлонзі у купальнику з кавуновим принтом. До знімка Вірер прикріпила хештег Феррагосто – це свято в Італії, яке відзначають 15 серпня. Він завершує сезон літніх робіт і італійці в цей день відправляються до моря.

Доротея – чемпіонка світу з біатлону та дворазовий бронзовий призер Олімпійських ігор.

Новий сезон Кубка світу з біатлону стартує 30 листопада в шведському Естерсунді.

Раніше американська тенісистка Серена Вільямс знялася в ефектній фотосесії для глянцю.

Фото: Dorothea Wierer