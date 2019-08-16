Полиция Чехии признала несчастным случаем инцидент со свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По словам полковника краевого управления полиции чешского города Градец-Кралове Ивана Йежкова, в ходе разбирательства было выявлено, что падение свидетеля по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерины Бобковой с балкона произошло без какого-либо постороннего вмешательства.

Отмечается, что в момент падения россиянка была в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения.

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Кокорин и Мамаев были осуждены на 18 и 17 месяцев лишения свободы соответственно за две драки в центре Москвы, которые состоялись в октябре 2018 года.

Свидетель по делу о драке с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова выпала из окна в Праге во время празднования 9 мая.

Фото: РИА Новости