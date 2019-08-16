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Факти / Спорт

Падіння з балкону свідка у справі Мамаєма та Кокоріна визнали нещасним випадком

Поліція Чехії визнала нещасним випадком інцидент зі свідком у справі футболістів Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва.

Мамаев и Кокорин

За словами полковника крайового управління поліції чеського міста Градець-Кралове Івана Єжкова, в ході розгляду було виявлено, що падіння свідка у справі футболістів Олександра Кокоріна та Павла Мамаєва Катерини Бобкової з балкону відбулося без будь-якого стороннього втручання.

Зазначається, що у момент падіння росіянка була у стані сильного алкогольного та наркотичного сп’яніння.

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Кокорін і Мамаєв були засуджені на 18 і 17 місяців позбавлення волі відповідно за дві бійки в центрі Москви, які відбулися в жовтні 2018 року.

Свідок у справі про бійки за участю футболістів Олександра Кокоріна та Павла Мамаєва Катерина Бобкова випала з вікна в Празі під час святкування 9 травня.

Фото: РИА Новости

Джерело: РИА Новости

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