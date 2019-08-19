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Факти / Спорт

Свідок у справі Кокоріна та Мамаєва заявила, що на неї могли скоїти замах

Свідок у справі футболістів Олександра Кокоріна та Павла Мамаєва Катерина Бобкова подала заяву до Слідчого комітету РФ.

Екатерина Бобкова

Катерина Бобкова, яка є свідком у справі футболістів Олександра Кокоріна та Павла Мамаєва, вважає, що на неї могли скоїти замах, скинувши з балкону. Сталося це, на думку Бобкової, після розмови про футболістів. Наразі жінка подала заяву до Слідчого комітету РФ.

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У травні цього року Катерина Бобкова випала з балкону будинку в Чехії, святкуючи 9 травня. Дівчина отримала важкі травми і провела певний час в стані штучної коми, але змогла одужати.

Спочатку повідомлялося, що Катерина, перебрала спиртного, оступилася, танцюючи на балконі під час вечірки і впала з висоти 4-го поверху. Після того, як дівчина прийшла до тями, вона попросила перевірити інформацію про те, що її могли скинути з балкона навмисно – попередньо вдаривши чимось важким по голові.

Раніше поліція Чехії визнала нещасним випадком інцидент з Бобковою у Чехії.

ДжерелоМутко против

Фото: Katenka Pugovka

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