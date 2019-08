Трагедия произошла в штате Вирджиния (США), когда 24-летнего питчера Тампа Бэй Рейс Блейка Бивенса не было дома.

19-летний шурин спортсмена по имени Мэтью Бернард убил годовалого ребенка, жену и тещу Бивенса. Также убийца застрелил собаку.

После убийства трех человек парень не собирался сдаваться полиции, бегая голым по городу. Прежде чем правоохранители смогли арестовать Бернарда, он стал сексуально домогаться случайного прохожего на парковке.

This is the brother in law of minor league baseball player Blake Bivens. He murdered Blake’s wife, child mother in law.

It took dozens of officers to capture him yet he was taken alive.

Imagine if he was….

This is why Kap took a knee.

@8NEWS pic.twitter.com/3fk1HdpNTH

— The Shadow League (@ShadowLeague) August 28, 2019