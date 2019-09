Итальянский Милан по случаю столетия своей преданной фанатки Инес презентовал ей футболку с автографами всех игроков россонери.

На спине футболки нанесено число 100 и имя Инес.

Болельщица призналась, что болеет за Милан с 18 лет, то есть уже 82 года.

We’re not crying, you are

Check out the surprise we made to 100-year-old Ines, who has been supporting us for more than 80 years

“Se solo sapessero quanto voglio bene al Milan”

Guarda la nostra sorpresa a Ines, una tifosa speciale: 100 anni, 82 da rossonera pic.twitter.com/QHsZDB6NzO

— AC Milan (@acmilan) September 10, 2019