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Факты / Спорт

Легенда НБА Майкл Джордан пожертвует $1 млн на ликвидацию последствий урагана Дориан

Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан пообещал выделить $1 млн организациям, которые оказывают помощь в ликвидации последствий урагана Дориан на Багамах.

Майкл Джордан

Владелец Шарлотт Хорнетс и шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан пообещал выделить $1 млн на ликвидацию последствий урагана Дориан на Багамах.

56-летний американец сообщил, что он опустошен последствиями урагана Дориан на Багамах.

— Мое сердце идет ко всем, кто пострадал, и к тем, кто потерял близких, – отметил Майкл.

Джордан владеет недвижимостью на Багамах и часто посещает острова. Он добавил, что будет внимательно следить за ситуацией и работать над выявлением некоммерческих учреждений, где средства будут иметь наибольшее влияние.

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В прошлом году Джордан пожертвовал $2 млн на поддержку Северной Каролины после урагана Флоренция.

Напомним, в США количество погибших в результате урагана Дориан достигло не менее 50 человек.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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