Шестиразовий чемпіон НБА Майкл Джордан пообіцяв виділити $1 млн організаціям, які надають допомогу в ліквідації наслідків урагану Доріан на Багамах.

Власник Шарлотт Хорнетс та шестиразовий чемпіон НБА Майкл Джордан пообіцяв виділити $1 млн на ліквідацію наслідків урагану Доріан на Багамах.

56-річний американець повідомив, що він спустошений наслідками урагану Доріан на Багамах.

— Моє серце йде до всіх, хто постраждав, і до тих, хто втратив близьких, – зазначив Майкл.

Джордан володіє нерухомістю на Багамах і часто відвідує острова. Він додав, що буде уважно стежити за ситуацією і працювати над виявленням некомерційних установ, де кошти матимуть найбільший вплив.

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Минулого року Джордан пожертвував $2 млн на підтримку Північної Кароліни після урагану Флоренція.

Нагадаємо, у США кількість загиблих в результаті урагану Доріан досягла не менше 50 осіб.