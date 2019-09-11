Футболист Нью-Ингленд Пэтриотс Антонио Браун обвиняется в изнасиловании персонального тренера.

Футболист Нью-Ингленд Пэтриотс Антонио Браун обвиняется в том, что он трижды (дважды в июне 2017 года и однажды в мая 2018 года) сексуально домогался и принудил к половому акту своего персонального тренера Бритни Тейлор.

Спортсмен познакомился с девушкой в ​​Центральном Мичиганском университете и позже нанял ее на работу в качестве тренера.

По словам Браун, в июне 2017 года Браун сначала поцеловал ее без согласия, а потом когда они вместе смотрели программу на религиозную тематику, Антонио начал мастурбировать. Также Тейлор к иску предоставила копии сообщений, которые Браун ей прислал после инцидента.

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Футболист извинился перед девушкой пообещав, что больше не будет ее сексуально домогаться. Однако, в мая 2018 году он изнасиловал Тейлор. В иске неоднократно отмечается, что девушка пыталась остановить Брауна, кричала слова “стоп” и “нет”, но Антонио не послушался.

Сам Браун заявил, что секс между ними был по обоюдному согласию. Национальная футбольная лига и клуб Брауна уже начали собственные расследования.

Напомним, прокуратура США вынесла вердикт Роналду по делу об изнасиловании.