PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Звезда американского футбола изнасиловал тренера

Футболист Нью-Ингленд Пэтриотс Антонио Браун обвиняется в изнасиловании персонального тренера.

Антонио Браун

Футболист Нью-Ингленд Пэтриотс Антонио Браун обвиняется в том, что он трижды (дважды в июне 2017 года и однажды в мая 2018 года) сексуально домогался и принудил к половому акту своего персонального тренера Бритни Тейлор.

Спортсмен познакомился с девушкой в ​​Центральном Мичиганском университете и позже нанял ее на работу в качестве тренера.

По словам Браун, в июне 2017 года Браун сначала поцеловал ее без согласия, а потом когда они вместе смотрели программу на религиозную тематику, Антонио начал мастурбировать. Также Тейлор к иску предоставила копии сообщений, которые Браун ей прислал после инцидента.

Читайте: В РФ двое полицейских изнасиловали волейболистку юниорской сборной

Футболист извинился перед девушкой пообещав, что больше не будет ее сексуально домогаться. Однако, в мая 2018 году он изнасиловал Тейлор. В иске неоднократно отмечается, что девушка пыталась остановить Брауна, кричала слова “стоп” и “нет”, но Антонио не послушался.

Бритни Тэйлор

Бритни Тэйлор

Сам Браун заявил, что секс между ними был по обоюдному согласию. Национальная футбольная лига и клуб Брауна уже начали собственные расследования.

Напомним, прокуратура США вынесла вердикт Роналду по делу об изнасиловании.

Источник: NYT

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Киеве разыскивают насильника – приметы подозреваемого
В Киеве разыскивают насильника – приметы подозреваемого
У Києві чоловік зґвалтував матір на очах у доньки
Нож к горлу. В Киеве мужчина изнасиловал мать на глазах у дочери
В Черкасской области водитель BlaBlaCar изнасиловал пассажирку
В Черкасской области водитель BlaBlaCar изнасиловал пассажирку
Насилля
На Полтавщине извращенец-зоофил изнасиловал первоклассницу
Мать была в соседней комнате: в Сумах мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку
Мать была в соседней комнате: в Сумах мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку
Таксі
Воспользовался беспомощностью. В Киеве таксист изнасиловал и обокрал пассажирку
Волейбол
В РФ двое полицейских изнасиловали волейболистку юниорской сборной
Згвалтування
Издевались 16 часов! В Белой Церкви двое мужчин избивали и насиловали женщину
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка