Каталонская Барселона заняла первую строчку в рейтинге посещаемости домашних стадионов среди европейских команд.

Домашние матч каталонской Барселоны в сезоне-2018/19 посетило рекордное количество зрителей, а именно – 1,44 млн.

Второе место по этому показателю у английского Манчестер Юнайтед – 1,42 млн. На третьем месте по посещаемости дортмундская Боруссия – 1,37 млн.

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В топ-5 также мюнхенская Бавария (1,28) и мадридский Реал (1,15).

Рекордный рост посещаемости зафиксирован у греческого ПАОКа (+172 тыс. зрителей), Барселону (+171 тыс.), итальянского Лацио (+118), греческого Олимпиакоса (+106) и киевского Динамо (+91).

Ранее на стадионе Камп Ноу состоялась торжественная церемония открытия статуи нидерландского футболиста и тренера Йохана Кройфа.