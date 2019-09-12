PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Барселона – лидер по посещаемости матчей в Европе в сезоне-2018/19

Каталонская Барселона заняла первую строчку в рейтинге посещаемости домашних стадионов среди европейских команд.

Барселона

Домашние матч каталонской Барселоны в сезоне-2018/19 посетило рекордное количество зрителей, а именно – 1,44 млн.

Второе место по этому показателю у английского Манчестер Юнайтед – 1,42 млн. На третьем месте по посещаемости дортмундская Боруссия – 1,37 млн.

Читайте: Стало известно, какой клуб в Европе больше всех заработал на телеправах в сезоне-2018/19

В топ-5 также мюнхенская Бавария (1,28) и мадридский Реал (1,15).

Рекордный рост посещаемости зафиксирован у греческого ПАОКа (+172 тыс. зрителей), Барселону (+171 тыс.), итальянского Лацио (+118), греческого Олимпиакоса (+106) и киевского Динамо (+91).

Ранее на стадионе Камп Ноу состоялась торжественная церемония открытия статуи нидерландского футболиста и тренера Йохана Кройфа.

Источник: УЕФА

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Неймар ПСЖ
Неймар разрыдался, когда узнал, что остается в ПСЖ
Манчестер Сити
Более £1 млрд! Футболисты Манчестер Сити стоят, как две команды МЮ
Кристоф Метцельдер
Экс-игрок Реала подозревается в распространении детской порнографии
реакция представителя Славии на жребий в ЛЧ
Смех или истерика? Реакция представителя Славии на попадание в “группу смерти” в ЛЧ
Алексис Санчес
Самый высокооплачиваемый игрок АПЛ перешел в Интер
Неймар
ПСЖ отклонил новое предложение Барселоны по трансферу Неймара
Статуя Кройфа на Камп Ноу
Барселона установила статую Кройфа на Камп Ноу
Фан-шоп Барселоны
Барселона заказала футболки Неймара и записала его видеообращение фанатам
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка