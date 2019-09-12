Каталонська Барселона посіла першу сходинку у рейтингу за відвідуванням домашніх стадіонів серед європейських команд.

Домашні матч каталонської Барселони у сезоні-2018/19 відвідала рекордна кількість глядачів, а саме – 1,44 млн.

Друге місце за цим показником в англійського Манчестер Юнайтед – 1,42 млн. На третій сходинці за відвідуваністю дортмундська Боруссія – 1,37 млн.

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У топ-5 також мюнхенська Баварія (1,28) та мадридський Реал (1,15).

Рекордний ріст відвідуваністі зафіксований у грецького ПАОКа (+172 тис. глядачів), Барселони (+171 тис.), італійського Лаціо (+118), грецького Олімпіакоса (+106) та київського Динамо (+91).

Раніше на стадіоні Камп Ноу відбулася урочиста церемонія відкриття статуї нідерландського футболіста та тренера Йохана Кройфа.