Сборная Украины сыграла вничью с Сербией в заключительном туре отбора на Евро-2020.

Сербия – Украина – 2:2

Сербия: Райкович, Родич, Коларов, Миленкович, Максимович, Гудель, Максимович (Миливоевич, 76), Тадич, Льяич (Гачинович, 69), Радоньич (Милинкович-Савич, 82), Митрович.

Украина: Пятов, Караваев, Матвиенко, Кривцов, Миколенко, Сидорчук, Цыганков (Беседин, 77), Коваленко (Шепелев, 77), Малиновский (Шахов, 88), Ярмоленко, Яремчук.

Голы: Тадич (9′ пен.), Митрович, 56 – Яремчук, 33 Беседин, 90+3

Сборная Сербии принимала сборную Украины в рамках десятого тура отбора на Евро-2020. Встреча прошла в Белграде на стадионе Райко Митич и завершилась ничьей со счетом 2:2.

Счет в матче уже на девятой минуте открыли хозяева. Матвиенко сыграл рукой в ​​собственной штрафной и арбитр назначил пенальти, который успешно реализовал Душан Тадич. В середине первой половины Роман Яремчук после навеса от Цыганкова головой сравнял счет в игре.

Читайте: Отбор на Евро-2020: календарь и результаты матчей

Во втором тайме сербы вновь вышли вперед благодаря точному удару Александра Митровича. Однако удержать преимущество сербам не удалось – в заключительные минуты встречи хозяева не справились с давлением подопечных Шевченко. На третьей компенсированной минуте, после очередной нашествия на ворота сербов, Артем Беседин с паса от Ярмоленко вырвал для сине-желтых ничью.

После 10 сыгранных туров отбора Украина имеет в своем активе первое место в группе В и 20 очков, также напрямую на Евро-2020 квалифицировалась сборная Португалии (17), которая заняла второе место.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча Сербия – Украина.