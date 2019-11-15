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Отбор на Евро-2020: календарь и результаты матчей

Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей отбора на Евро-2020.

Календарь отбора Евро-2020

Отборочный этап на чемпионат Европы 2020 года стартует 21 марта и продлится до ноября 2019 года.

Сборная Украины попала в группу В вместе с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

Читайте: Календарь сборной Украины в отборе на Евро-2020

Подопечные Андрея Шевченко начали отбор с выездного матча против действующих чемпионов Европы Португалии 22 марта 2019, а завершат выездным поединком против сборной Сербии 17 ноября 2019.

Группа А

Команда І П Н П З П О
1. Англия 7 6 0 1 33 6 18
2. Чехия 7 5 0 2 13 10 15
3.  Косово 7 3 2 2 13 12 11
4. Черногория 8 0 3 5 3 22 3
5. Болгария 7 0 3 4 5 17 3

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
19:00 Болгария 1:1 Черногория 21:45 Косово 1:1 Болгария
21:45 Англия 5:0 Чехия 21:45 Черногория 1:5 Англия
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Черногория 1:1 Косово 21:45 Болгария 2:3 Косово
21:45 Чехия 2:1 Болгария 21:45 Чехия 3:0 Черногория
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
16:00 Косово 2:1 Чехия 21:45 Англия 5:3 Косово
19:00 Англия 4:0 Болгария 21:45 Черногория 0:3 Чехия
7 тур. 11.10 8 тур. 14.10
21:45 Черногория 0:0 Болгария 21:45 Болгария 0:6 Англия
21:45 Чехия 2:1 Англия 21:45 Косово 2:0 Черногория
9 тур. 14.11 10 тур. 17.11
21:45 Англия 7:0 Черногория 19:00 Косово _:_ Англия
21:45 Чехия 2:1 Косово 19:00 Болгария _:_ Чехия

Группа В

Команда І П Н П З П О
1. Украина 7 6 1 0 15 2 19
2. Португалия 7 4 2 1 20 6 14
3. Сербия 7 4 1 2 15 15 13
4.  Люксембург 7 1 1 5 7 14 4
5.  Литва 8 0 1 7 5 25 1

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Люксембург 2:1 Литва 21:45 Люксембург 1:2 Украина
21:45 Португалия 0:0 Украина 21:45 Португалия 1:1 Сербия
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Литва 1:1 Люксембург 21:45 Сербия 4:1 Литва
21:45 Украина 5:0 Сербия 21:45 Украина 1:0 Люксембург
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
19:00 Литва 0:3 Украина 21:45 Литва 1:5 Португалия
21:45 Сербия 2:4 Португалия 21:45 Люксембург 1:3 Сербия
7 тур. 11.10 8 тур. 14.10
21:45 Португалия 3:0 Люксембург 21:45 Литва 1:2 Сербия
21:45 Украина 2:0 Литва 21:45 Украина 2:1 Португалія
9 тур. 14.11 10 тур. 17.11
21:45 Португалия 6:0 Литва 16:00 Люксембург _:_ Португалия
21:45 Сербия 3:2 Люксембург 16:00 Сербия _:_ Украина

Группа С

Команда И В Н П З П О
1.  Нидерланды 6 5 0 1 19 7 15
2.  Германия 6 5 0 1 20 6 15
3.  Сев.Ирландия 6 4 0 2 8 7 12
4.  Беларусь 7 1 1 5 4 12 4
5.  Эстония 7 0 1 6 2 21 1

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Нидерланды 4:0 Беларусь 21:45 Нидерланды 2:3 Германия
21:45 Северная Ирландия 2:0 Эстония 21:45 Северная Ирландия 2:1 Беларусь
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
21:45 Эстония 1:2 Северная Ирландия 21:45 Беларусь 0:1 Северная Ирландия
21:45 Беларусь 0:2 Германия 21:45 Германия 8:0 Эстония
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Германия 2:4 Нидерланды 21:45 Северная Ирландия 0:2 Германия
21:45 Естонія 1:2 Беларусь 21:45 Эстония 0:4 Нидерланды
7 тур. 10.10 8 тур. 13.10
21:45 Беларусь 0:0 Эстония 19.00 Беларусь 1:2 Нидерланды
21:45 Нидерланды 3:1 Северная Ирландия 21:45 Эстония 0:3 Германия
9 тур. 16.11 10 тур. 19.11
21:45 Северная Ирландия _:_ Нидерланды 21:45 Нидерланды _:_ Эстония
21:45 Германия _:_ Беларусь 21:45 Германия _:_ Северная Ирландия

Группа D

Команда И В Н П З П О
1.  Ирландия 7 3 3 0 6 4 12
2.  Дания 6 3 3 0 16 5 12
3.  Швейцария 6 3 2 1 12 5 11
4.  Грузия 7 2 2 3 7 10 8
5.  Гибралтар 6 0 0 6 2 19 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
16:00 Грузия 0:2 Швейцария 21:45 Ирландия 1:0 Грузия
19:00 Гибралтар 0:1 Ирландия 21:45 Швейцария 3:3 Дания
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
19:00 Грузия 3:0 Гибралтар 21:45 Ирландия 2:0 Гибралтар
21:45 Дания 1:1 Ирландия 21:45 Дания 5:1 Грузия
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
21:45 Гибралтар 0:6 Дания 19:00 Грузия 0:0 Дания
21:45 Ирландия 1:1 Швейцария 19:00 Швейцария 4:0 Гибралтар
7 тур. 12.10 8 тур. 15.10
16:00 Грузия 0:0 Ирландия 21:45 Гибралтар 2:3 Грузия
19:00 Дания 1:0 Швейцария 21:45 Швейцария 2:0 Ирландия
9 тур. 15.11 10 тур. 18.11
21:45 Дания _:_ Гибралтар 21:45 Ирландия _:_ Дания
21:45 Швейцария _:_ Грузия 21:45 Гибралтар _:_ Швейцария

Группа E

Команда И В Н П З П О
1.  Хорватия 7 4 2 1 14 6 14
2.  Венгрия 7 4 0 3 8 9 12
3.  Словакия 6 3 1 2 10 8 10
4.  Уэльс 6 2 2 2 6 6 8
5.  Азербайджан 6 0 1 5 5 14 1

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Хорватия 2:1 Азербайджан 16:00 Уэльс 1:0 Словакия
21:45 Словакия 2:0 Венгрия 19:00 Венгрия 2:1 Хорватия
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
16:00 Хорватия 2:1 Уэльс 19:00 Азербайджан 1:5 Словакия
19:00 Азербайджан 1:3 Венгрия 21:45 Венгрия 1:0 Уэльс
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Словакия 0:4 Хорватия 19:00 Азербайджан 1:1 Хорватия
21:45 Уэльс 2:1 Азербайджан 21:45 Венгрия 1:2 Словакия
7 тур. 10.10 8 тур.13.10
21:45 Хорватия 3:0 Венгрия 19:00 Венгрия 1:0 Азербайджан
21:45 Словакия 1:1 Уэльс 21:45 Уэльс 1:1 Хорватия
9 тур. 16.11 10 тур. 19.11
19:00 Азербайджан _:_ Уэльс 21:45 Словакия _:_ Азербайджан
21:45 Хорватия _:_ Словакия 21:45 Уэльс _:_ Венгрия

Группа F

Команда И В Н П З П О
1.  Испания 8 6 2 0 19 5 20
2.  Швеция 8 4 3 1 18 9 15
3.  Румыния 8 4 2 2 17 8 14
4.  Норвегия 8 2 5 1 13 10 11
5.  Фарерские о-ва 8 1 0 7 4 23 3
6.  Мальта 8 1 0 7 2 18 3

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
19:00 Мальта 2:1 Фареры 21:45 Мальта 0:2 Испания
19:00 Швеция 2:1 Румыния 21:45 Норвегия 3:3 Швеция
21:45 Испания 2:1 Норвегия 21:45 Румыния 4:1 Фареры
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Норвегия 2:2 Румыния 21:45 Испания 3:0 Швеция
21:45 Фареры 1:4 Испания 21:45 Мальта 0:4 Румыния
21:45 Швеция 3:0 Мальта 21:45 Фареры 0:2 Норвегия
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
21:45 Норвегия 2:0 Мальта 16:00 Румыния 1:0 Мальта
21:45 Румыния 1:2 Испания 19:00 Испания 4:0 Фареры
21:45 Фареры 0:4 Швеция 21:45 Швеция 1:1 Норвегия
7 тур. 12.10 8 тур. 15.10
19:00 Фареры 0:3 Румыния 21:45 Румыния 1:1 Норвегия
21:45 Мальта 0:4 Швеция 21:45 Фареры 1:0 Мальта
21:45 Норвегия 1:1 Испания 21:45 Швеция 1:1 Испания

Группа G

Команда И В Н П З П О
1.   Польша 8 6 1 1 13 2 19
2.   Австрия 8 5 1 2 17 7 16
3.   Македония 8 3 2 3 10 11 11
4.   Словения 8 3 2 3 13 8 11
5.   Израиль 8 3 2 3 15 15 11
6.   Латвия 8 0 0 8 2 27 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Австрия 0:1 Польша 19:00 Израиль 4:2 Австрия
21:45 Израиль 1:1 Словения 21:45 Польша 2:0 Латвия
21:45 Македония 3:1 Латвия 21:45 Словения 1:1 Македония
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
 21:45  Австрия 1:0  Словения  21:45  Латвия 0:5  Словения
 21:45  Латвия 0:3 Израиль  21:45  Польша 4:0 Израиль
 21:45  Македония 0:1  Польша  21:45  Македония 1:4  Австрия
5 тур. 5.09 6 тур. 9.09
21:45 Израиль 1:1 Македония 21:45 Латвия 0:2 Македонія
5 тур. 6.09 21:45 Польша 0:0 Австрия
21:45 Австрия 6:0 Латвия 21:45 Словения 3:2 Израиль
21:45 Словения 2:0 Польша   8 тур. 13.10
    7 тур. 10.10  21:45  Словения  0:1  Австрия
 21:45  Австрия  3:1 Израиль  21:45  Польша  2:0  Македония
 21:45  Латвия  0:3  Польша     8 тур. 15.10
 21:45  Македония  2:1  Словения  21:45 Израиль  3:1  Латвия
9 тур. 16.11 10 тур. 19.11
19:00 Словения _:_ Латвия  21:45 Латвия _:_ Австрия
 21:45 Израиль _:_ Польша  21:45 Польша _:_ Словения
 21:45 Австрия _:_ Македония  21:45 Македония _:_ Израиль

Группа H

Команда І П Н П З П О
1.   Франция 9 7 1 1 23 6 22
2.   Турция 9 6 2 1 16 3 20
3.   Исландия 9 5 1 3 12 10 16
4.   Албания 9 4 1 4 16 12 13
5.   Андорра 9 1 1 7 3 18 4
6.   Молдова 9 1 0 8 3 24 3

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Албания 0:2 Турция 19:00 Турция 4:0 Молдова
21:45 Андорра 0:2 Исландия 21:45 Андорра 0:3 Албания
21:45 Молдова 1:4 Франция 21:45 Франция 4:0 Исландия
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
16:00 Исландия 1:0 Албания 21:45 Албания 2:0 Молдова
19:00 Молдова 1:0 Андорра 21:45 Андорра 0:4 Франция
21:45 Турция 2:0 Франция 21:45 Исландия 2:1 Турция
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
19:00 Исландия 3:0 Молдова 21:45 Албания 4:2 Исландия
21:45 Турция 1:0 Андорра 21:45 Молдова 0:4 Турция
21:45 Франция 4:1 Албания 21:45 Франция 3:0 Андорра
7 тур. 11.10 8 тур. 14.10
21:45 Исландия 0:1 Франция 21:45 Исландия 2:0 Андорра
21:45 Андорра 1:0 Молдова 21:45 Молдова 0:4 Албания
21:45 Турция 1:0 Албания 21:45 Франция 1:1 Турция
9 тур. 14.11 10 тур. 17.11
19:00 Турция 0:0 Исландия 21:45 Албания _:_ Франция
21:45 Франция 2:1 Молдова 21:45 Андорра _:_ Турция
21:45 Албания 2:2 Андорра 21:45 Молдова _:_ Исландия

Группа I

Команда И В Н П З П О
1.   Бельгия 8 8 0 0 30 1 24
2.   Россия 8 7 0 1 27 4 21
3.   Кипр 8 3 1 4 13 12 10
4.   Шотландия 8 3 0 5 11 17 9
5.   Казахстан 8 2 1 5 9 13 7
6.   Сан-Марино 8 0 0 8 0 43 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
17:00 Казахстан 3:0 Шотландия 16:00 Казахстан 0:4 Россия
19:00 Кипр 5:0 Сан-Марино 19:00 Сан-Марино 0:2 Шотландия
21:45 Бельгия 3:1 Россия 21:45 Кипр 0:2 Бельгия
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
19:00 Россия 9:0 Сан-Марино 17:00 Казахстан 4:0 Сан-Марино
21:45 Бельгия 3:0 Казахстан 21:45 Бельгия 3:0 Шотландия
21:45 Шотландия 2:1 Кипр 21:45 Россия 1:0 Кипр
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Кипр 1:1 Казахстан 21:45 Россия 1:0 Казахстан
21:45 Сан-Марино 0:4 Бельгия 21:45 Сан-Марино 0:4 Кипр
21:45 Шотландия 1:2 Россия 21:45 Шотландия 0:4 Бельгия
7 тур. 10.10 8 тур. 13.10
17:00 Казахстан 1:2 Кипр 16:00 Казахстан 0:2 Бельгия
21:45 Бельгия 9:0 Сан-Марино 19:00 Кипр 0:5 Россия
21:45 Россия 4:0 Шотландия 19:00 Шотландия 6:0 Сан-Марино
9 тур. 16.11 10 тур. 19.11
16:00 Кипр _:_ Шотландия 21:45 Бельгия _:_ Кипр
19:00 Россия _:_ Бельгия 21:45 Сан-Марино _:_ Россия
19:00 Сан-Марино _:_ Казахстан 21:45 Шотландия _:_ Казахстан

Группа J

Команда И В Н П З П О
1.   Италия 8 8 0 0 25 3 24
2.   Финляндия 8 5 0 3 12 8 15
3.   Армения 8 3 1 4 13 15 10
4.   Босния и Герцеговина 8 3 1 4 17 14 10
5.   Греция 8 2 2 4 9 13 8
6.   Лихтенштейн 8 0 2 6 2 25 2

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
21:45 Италия 2:0 Финляндия 19:00 Армения 0:2 Финляндия
21:45 Босния и Герцеговина 2:1 Армения 21:45 Босния и Герцеговина 2:2 Греция
21:45 Лихтенштейн 0:2 Греция 21:45 Италия 6:0 Лихтенштейн
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
19:00 Армения 3:0 Лихтенштейн 21:45 Греция 2:3 Армения
19:00 Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина 21:45 Италия 2:1 Босния и Герцеговина
21:45 Греция 0:3 Италия 21:45 Лихтенштейн 0:2 Финляндия
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
19:00 Армения 1:3 Италия 19:00 Армения 4:2  Босния и Герцеговина
21:45 Босния и Герцеговина 5:0  Лихтенштейн 21:45  Греция 1:1  Лихтенштейн
21:45 Финляндия 1:0  Греция 21:45 Финляндия 1:2 Италия
7 тур. 12.10 8 тур. 15.10
19:00 Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия 21:45  Греция 2:1 Босния и Герцеговина
21:45 Италия 2:0  Греция 21:45  Лихтенштейн 0:5 Италия
21:45 Лихтенштейн 1:1 Армения 21:45 Финляндия 3:0 Армения
9 тур. 15.11 10 тур. 18.11
19:00 Армения _:_ Греция 21:45 Греция _:_ Финляндия
19:00 Финляндия _:_ Лихтенштейн 21:45 Италия _:_ Армения
21:45 Босния и Герцеговина _:_ Италия 21:45 Лихтенштейн _:_ Босния и Герцеговина

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Фото: Getty Images

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