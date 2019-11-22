Новий наставник Тоттенгема Жозе Моурінью на першій зустрічі з гравцями команди був як завжди неповторним.
Під час першої зустрічі Жозе Моурінью з гравцями лондонського Тоттенгема вони жартома запитали португальця про його слова, які він сказав у 2015 році.
4 роки тому Особливий заявляв, що ніколи не очолить Тоттенгем.
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Моурінью розповів футболістам, що його слова були сказані для підтримки свого іміджу. Також Жозе заявив футболістам:
— Я буду вашим батьком, вашим другом, вашою дівчиною. Ким завгодно!
Nobody:
Absolutely nobody:
Jose: pic.twitter.com/EcpmQJxwET
— B/R Football (@brfootball) November 21, 2019
Жозе вже провів бесіди з Уго Льорісом, Тобі Алдервейрелдом, Гаррі Кейном, Деле Аллі, Гаррі Вінксом, Еріком Дайєром і Крістіаном Еріксеном – португалець намагається переконати їх залишитися в клубі.
Нагадаємо, Моурінью очолив шпор одразу ж після відставки Маруісіо Почеттіно.
Фото: Tottenham Hotspur
Джерело: Sport Witness