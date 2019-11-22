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Я буду вашим другом, дівчиною. Ким завгодно – Моурінью футболістам Тоттенгема

Новий наставник Тоттенгема Жозе Моурінью на першій зустрічі з гравцями команди був як завжди неповторним.

Жозе Моуринью

Під час першої зустрічі Жозе Моурінью з гравцями лондонського Тоттенгема вони жартома запитали португальця про його слова, які він сказав у 2015 році.

4 роки тому Особливий заявляв, що ніколи не очолить Тоттенгем.

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Моурінью розповів футболістам, що його слова були сказані для підтримки свого іміджу. Також Жозе заявив футболістам:

— Я буду вашим батьком, вашим другом, вашою дівчиною. Ким завгодно!

Жозе вже провів бесіди з Уго Льорісом, Тобі Алдервейрелдом, Гаррі Кейном, Деле Аллі, Гаррі Вінксом, Еріком Дайєром і Крістіаном Еріксеном – португалець намагається переконати їх залишитися в клубі.

Нагадаємо, Моурінью очолив шпор одразу ж після відставки Маруісіо Почеттіно.

Фото: Tottenham Hotspur

Джерело: Sport Witness

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