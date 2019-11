На специальном ужине Ассоциации менеджеров лиги (MLA), которая состоялась в четверг в Манчестере, Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолу включили в Зал славы за достижения их команд в прошлом сезоне.

Читайте: Золотой мяч вручат Месси, посмотрят VAR и отдадут Ван Дейку – Гвардиола

Оба специалиста получили серебряные салатницы от главного тренера сборной Англии Саутгейт и экс-коуча Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона.

The League Managers Association has inducted Manchester City Manager Pep Guardiola and Liverpool Manager Jurgen Klopp into the LMA Hall of Fame pic.twitter.com/BKVDaN5oF0

— LMA (@LMA_Managers) November 28, 2019