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Факты / Спорт

Клопп и Гвардиола включены в Зал славы тренеров Англии

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп и наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола стали членами Зала славы Ассоциации менеджеров лиги (LMA).

Гвардиола Клопп

На специальном ужине Ассоциации менеджеров лиги (MLA), которая состоялась в четверг в Манчестере, Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолу включили в Зал славы за достижения их команд в прошлом сезоне.

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Оба специалиста получили серебряные салатницы от главного тренера сборной Англии Саутгейт и экс-коуча Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона.

Под руководством Юргена Клоппа Ливерпуль стал победителем Лиги чемпионов-2018/19, а Пеп Гвардиола оформил требл в Англии с Манчестер Сити, взяв Кубок английской лиги, чемпионат и Кубок Англии.

Ранее IFFHS признала Клоппа лучшим клубным тренером 2019 года.

Фото: LMA

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