Убийца приемной дочери бойца UFC Уолта Харриса может быть приговорен к смертной казни.

Для убийцы дочери бойца UFC Уолта Харриса Ани Бланшард прокуратура Алабамы требует смертной казни.

В убийстве 19-летней девушки обвиняют 30-летнего Ибрагима Язида, который сначала похитил Бланшард, а затем застрелил из огнестрельного оружия.

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Дело переквалифицировали с похищения на убийство после того, как нашли останки тела Бланшард.

Обвиняемыми проходят еще двое: Антуан Фишер подозревается в помощи Язиду при похищении и избавлении от улик, а Дэвида Ли Джонсона в препятствовании расследованию.

Аня Бланшард пропала в ночь с 23 на 24 октября, 26 ноября полиция нашла ее тело.

Фото: Escambia County Jail, Facebook