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Где смотреть Шахтер — Аталанта

Прямую трансляцию матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Аталантой покажет телеканал Футбол 2.

ОСК Металлист

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Шахтер сыграет с Аталантой. Матч пройдет 11 декабря в Харькове на стадионе ОСК Металлист.

Начало матча в 19.55.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

Читайте: Шахтер – Аталанта прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Шахтер — Аталанта. Начало в 19:55.

Фото: Dreamstime

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