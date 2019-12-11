Пряму трансляцію матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Аталантою покаже телеканал Футбол 2.
У шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Шахтар зіграє з Аталантою. Матч пройде 11 грудня у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.
Початок матчу о 19.55.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.
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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Шахтар — Аталанта. Початок о 19:55.