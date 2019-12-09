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Факти / Спорт

У Бразилії поліція застосувала гранати проти фанатів

Вболівальники Крузейро не змогли стримати емоції від першого в історії клубу вильоту з вищого дивізіону чемпіонату Бразилії.

Полиция применила гранаты против фанатов Крузейро

В заключному турі бразильської Серії А Крузейро поступився Палмерайсу з рахунком 0:2 та з 36-ма очками в активі посів 17-у сходинку у турнірній таблиці, фінішувавши у зоні вильоту.

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Під час матчу вболівальники не змогли стримати емоцій та почали ламати крісла, а також намагалися вибігти на поле. Щоб запобігти заворушенням правоохоронці застосували гранати – звуки вибухів налякали людей, і вони покинули трибуни.

Футбольний клуб Крузейро заснований в 1921 році. За свою історію клуб чотири рази ставав чемпіоном Бразилії (1966, 2003 2013, 2014) та двічі був володарем Кубка Лібертадорес (1976, 1997).

Нагадаємо, під час чемпіонського параду Фламенго фанати влаштували масові бійки з поліцією.

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