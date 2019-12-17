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Факты / Спорт

Футболисты Реала и Барселоны будут жить в одном отеле перед Эль-Классико

В Барселоне продолжают усиливать меры безопасности перед перенесенным матчем 10-го тура Ла Лиги между Барселоной и Реалом.

Антуан Гризманн

Непосредственно перед началом встречи обе команды будут находиться в гостинице София, откуда двинутся синхронно двумя автобусами до Камп Ноу.

Их безопасность будут обеспечивать 12 фургонов с охранниками. А саму ситуацию в день Эль-Классико будут контролировать 3 тыс. работников службы безопасности, полицейские с собаками, работники TEDAX (специалисты по дезактивации взрывоопасных артефактов).

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Такие меры безопасности связаны с протестами сторонников независимости Каталонии, которые запланированы в день матча.

Однако в Реале все равно опасаются, что футболисты будут чувствовать себя в безопасности.

— Игроки Реала не выйдут из самолета, если Барселона не сможет гарантировать безопасность игрокам и работникам клуба, – заявили в королевском клубе.

Напомним, сначала матч 10-го тура Ла Лиги Барселона – Реал был запланирован на 26 октября, но позже его перенесли из-за протестов, которые начались в Каталонии.

Также Факты ICTV писали, что Реал и Барселона узнали соперников в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Источник: Lasexta

Фото: Dreamstime

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