PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Барселона та Реал розійшлися нічиєю на Камп Ноу вперше за 17 років

Барселона та Реал не визначили переможця в перенесеному матчі 10-го туру чемпіонату Іспанії.

Барселона Реал

Барселона приймала Реал Мадрид в рамках перенесеного матчу 10-го туру Ла Ліги. Зустріч пройшла у Барселоні на стадіоні Камп Ноу та завершилася з рахунком 0:0.

Під час матчу саме гості володіли перевагою, частіше били по воротах, але до серйозних моментів вкрай рідко доходило. Єдиний гол у матчі забив форвард вершкових Гарет Бейл, однак його скасував арбітр після перегляду відеоповтору – у валійця зафіксували невеличкий офсайд.

Читайте: Фірміно вивів Ліверпуль у фінал Клубного чемпіонату світу

Востаннє команди з таким рахунком закінчували основний час у квітні 2011 року. Тоді Реал у додатковий час виграв і завоював Кубок Іспанії. На Камп Ноу нулі на табло востаннє були зафіксовані аж 17 років тому – у 2002 році.

У турнірній таблиці команди ділять першу сходинку, маючи в активі по 36 очок.

Нагадаємо, перед Ель-Класіко на одному з головних проспектів Барселони – Пасео-де-Грас – з’явилося графіті із зображенням поцілунку Жерара Піке і Серхіо Рамоса.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Камп Ноу
Де дивитися Барселона — Реал Мадрид
Барселона - Реал Мадрид
Барселона — Реал: прогноз букмекерів на Ель Класіко
Граффити с поцелуем Пике и Рамоса
У Барселоні з’явилося графіті з пристрасним поцілунком Піке та Рамоса
Антуан Гризманн
Футболісти Реала та Барселони житимуть в одному готелі перед Ель Класіко
Брюгге Реал Мадрид
Брюгге — Реал: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Футболисты Реала сыграли в Тайного Санту
Футболісти Реала зіграли у Таємного Санту і отримали незвичні подарунки
Реал впевнено обіграв Еспаньол
Реал впевнено обіграв Еспаньол: результати матчу
Интер Барселона
Інтер — Барселона: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка