Барселона та Реал не визначили переможця в перенесеному матчі 10-го туру чемпіонату Іспанії.

Барселона приймала Реал Мадрид в рамках перенесеного матчу 10-го туру Ла Ліги. Зустріч пройшла у Барселоні на стадіоні Камп Ноу та завершилася з рахунком 0:0.

Під час матчу саме гості володіли перевагою, частіше били по воротах, але до серйозних моментів вкрай рідко доходило. Єдиний гол у матчі забив форвард вершкових Гарет Бейл, однак його скасував арбітр після перегляду відеоповтору – у валійця зафіксували невеличкий офсайд.

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Востаннє команди з таким рахунком закінчували основний час у квітні 2011 року. Тоді Реал у додатковий час виграв і завоював Кубок Іспанії. На Камп Ноу нулі на табло востаннє були зафіксовані аж 17 років тому – у 2002 році.

У турнірній таблиці команди ділять першу сходинку, маючи в активі по 36 очок.

Нагадаємо, перед Ель-Класіко на одному з головних проспектів Барселони – Пасео-де-Грас – з’явилося графіті із зображенням поцілунку Жерара Піке і Серхіо Рамоса.