27-летний бейсболист доминиканского происхождения Доминго Херман признан виновным по делу о домашнем насилии в отношении своей девушки Мары Веги.

Девушка родила от него по меньшей мере одного ребенка.

Бейсболист получил одно из самых суровых наказаний в истории MLB – 81 матч дисквалификации.

Херман уже пропустил 18 матчей прошлого сезона – он не выходил на площадку с сентября 2019 года, с момента начала расследования.

Statement from the New York Yankees regarding MLB’s discipline of Domingo Germán: pic.twitter.com/huqHbYnJPA

— New York Yankees (@Yankees) January 2, 2020