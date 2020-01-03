Питчер Нью-Йорк Янкиз Доминго Херман дисквалифицирован на 81 матч чемпионата за домашнее насилие над своей девушкой.
27-летний бейсболист доминиканского происхождения Доминго Херман признан виновным по делу о домашнем насилии в отношении своей девушки Мары Веги.
Девушка родила от него по меньшей мере одного ребенка.
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Бейсболист получил одно из самых суровых наказаний в истории MLB – 81 матч дисквалификации.
Херман уже пропустил 18 матчей прошлого сезона – он не выходил на площадку с сентября 2019 года, с момента начала расследования.
Statement from the New York Yankees regarding MLB’s discipline of Domingo Germán: pic.twitter.com/huqHbYnJPA
— New York Yankees (@Yankees) January 2, 2020
Еще 63 матча дисквалификации Доминго пропустит в текущем сезоне.
Ранее питчера Питтсбург Пайретс Фелипе Васкеса арестовали по подозрению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.
Фото: Mara Vega