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Факты / Спорт

Бейсболист Янкиз получил одно из самых суровых наказаний за домашнее насилие

Питчер Нью-Йорк Янкиз Доминго Херман дисквалифицирован на 81 матч чемпионата за домашнее насилие над своей девушкой.

Доминго Херман

27-летний бейсболист доминиканского происхождения Доминго Херман признан виновным по делу о домашнем насилии в отношении своей девушки Мары Веги.

Девушка родила от него по меньшей мере одного ребенка.

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Бейсболист получил одно из самых суровых наказаний в истории MLB – 81 матч дисквалификации.

Херман уже пропустил 18 матчей прошлого сезона – он не выходил на площадку с сентября 2019 года, с момента начала расследования.

Еще 63 матча дисквалификации Доминго пропустит в текущем сезоне.

Ранее питчера Питтсбург Пайретс Фелипе Васкеса арестовали по подозрению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.

Фото: Mara Vega

Источник: ESPN

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