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Бейсболіст Янкіз отримав одне з найсуворіших покарань за домашнє насильство

Пітчер Нью-Йорк Янкіз Домінго Херман дискваліфікований на 81 матч чемпіонату за домашнє насильство над своєю дівчиною.

Доминго Херман

27-річний бейсболіст домініканського походження Домінго Херман визнаний винним у справі про домашнє насильство щодо своєї дівчини Мари Веги.

Дівчина народила від нього щонайменше одну дитину.

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Бейсболіст отримав одне з найсуворіших покарань в історії MLB – 81 матч дискваліфікації.

Херман вже пропустив 18 матчів минулого сезону – він не виходив на майданчик з вересня 2019 року, з моменту початку розслідування.

Ще 63 матчі дискваліфікації Домінго відбуде у поточному сезоні.

Раніше пітчера Піттсбург Пайретс Феліпе Васкеса заарештували за підозрою у сексуальних домаганнях до неповнолітньої.

Фото: Mara Vega

Джерело: ESPN

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