27-річний бейсболіст домініканського походження Домінго Херман визнаний винним у справі про домашнє насильство щодо своєї дівчини Мари Веги.

Дівчина народила від нього щонайменше одну дитину.

Читайте: Голий родич розстріляв сім’ю знаменитого бейсболіста

Бейсболіст отримав одне з найсуворіших покарань в історії MLB – 81 матч дискваліфікації.

Херман вже пропустив 18 матчів минулого сезону – він не виходив на майданчик з вересня 2019 року, з моменту початку розслідування.

Statement from the New York Yankees regarding MLB’s discipline of Domingo Germán: pic.twitter.com/huqHbYnJPA

— New York Yankees (@Yankees) January 2, 2020