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Факти / Спорт

Алонсо потрапив в аварію на десятому етапі ралі Дакар

Іспанський автогонщик Фернандо Алонсо на десятому етапі ралі Дакар потрапив в аварію.

Алонсо на дуже великій швидкості з’їжджав з дюни, в результаті чого його автомобіль двічі перекинувся і приземлився на колеса, отримавши значні пошкодження.

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За попередньою інформацією у машини Фернандо дві проколоті шини.

ПІсля дев’яти етапів Дакара Алонсо посідав дев’яте місце у загальному заліку.

До речі, вболівальники вибрали найкращу гонку сезону у Формулі-1.

Джерело: Marca

Фото: Dreamstime

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