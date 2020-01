Алонсо потрапив в аварію на десятому етапі ралі Дакар

Іспанський автогонщик Фернандо Алонсо на десятому етапі ралі Дакар потрапив в аварію.

Алонсо на дуже великій швидкості з’їжджав з дюни, в результаті чого його автомобіль двічі перекинувся і приземлився на колеса, отримавши значні пошкодження.

За попередньою інформацією у машини Фернандо дві проколоті шини.

Not a smooth start of the stage for @alo_oficial!

He dropped over 1h with an early crash and resumed driving without a windshield!

Live race updates ➡ https://t.co/qTNrMHIKg1#Dakar2020 pic.twitter.com/zZFh6gvbq5

— DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2020