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Факти / Спорт

В тренерський штаб однією з команд на Супербоулі вперше увійде жінка

33-річна Кеті Соверс стане першою жінкою-тренером, яка увійде у тренерський штаб команди у фінальному матчі НФЛ.

Соверс – є асистенткою тренера Сан-Франциско Форті Найнерс.

В ніч з 2-го на 3-є лютого Сан-Франциско зіграє проти Канзас-Сіті Чіфс у Маямі на 64-тисячній арені Hard Rock Stadium.

 

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Допис, поширений Katie Sowers (@katesowers5)

Соверс приєдналася до команди у 2017-му році, ставши другою жінкою у тренерському штабі команди НФЛ в історії. Пальма першості належить Кетрін Сміт, яка у 2016-му році почала працювати асистентом у Буффало Біллс.

— Я шукала роботу на повний робочий день і хотіла довести, що я хороший працівник. У нас відбулася передсезонна гра в Канзас-Сіті, і це мав був бути останній день мого стажування. Генеральний менеджер Джон Лінч сказав, що хоче залишити мене на постійній роботі, розповіла Кеті.

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Також Соверс розповіла, що Беккі Хеммон, яка стала асистентом тренера в клубі НБА Сан-Антоніо Сперс, допомогла їй повірити, що вона зможе продовжити кар’єру в НФЛ.

Раніше Факти ICTV розповідали, як Шакіра готується до виступу разом з Дженніфер Лопес у перерві фінального матчу НФЛ – Супербоула.

Фото: Katie Sowers

Джерело: Bleacher Report

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