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Факти / Спорт

Відео з моментом падіння вертольота з Кобі Брайантом

В мережі з’явилося відео з моментом падіння гелікоптера з легендарним американським баскетболістом Кобі Брайантом. Також на борту була його 13-річна донька Джіанна-Марія, яка теж загинула.

Кадри оприлюднив канал Police frequency. За їхніми даними, відео з падінням відзняли очевидці на телефон.

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На відео помітно, як вертоліт заносить, він кружляє та падає, а потім вибухає.

Раніше з’явилася інформація про те, що вертоліт спершу накружляв десять кіл над містом Глендейл, а потім зіткнувся зі схилом гори в Калабасасі за тридцять кілометрів від Лос-Анджелеса.

Нагадаємо, вертоліт з баскетболістом розбився 26 січня біля у Калабасасі (штат Каліфорнія) близько 10.00 за місцевим часом. На борту вертольота, окрім легендарного спортсмена, було ще вісім людей.

Наразі причина авіакатастрофи з’ясовується. Поліція розпочала розслідування.

Джерело: Police frequency

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