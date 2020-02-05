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Факты / Спорт

Обнародовали аудиозаписи свидетелей катастрофы вертолета Коби Брайанта

Пожарная служба Лос-Анджелеса обнародовала аудиозапись с сообщениями свидетелей падения вертолета с баскетболистом Коби Брайантом на борту. Свидетели рассказывают, что слышали громкий взрыв, после которого вспыхнул пожар.

Ранее аудиозапись, который обнародовала служба воздушного контроля подтвердила, что пилот просил отсрочить рейс из-за плохой видимости и тумана.

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Один из свидетелей позвонил на 911 и рассказал аварийным службам следующее:

— Я иду по тропинке, слышу самолет. Я думаю, что он был в облаках, поэтому я не мог его видеть. Тогда мы просто услышали грохот и мертвый звук, и я увидел пламя.

Другой свидетель сказал, что вертолет врезался в гору. Сначала они услышали сильный гул, а потом увидели пламя.

— Это произошло над моей головой. В гуще облаков. Я услышал грохот, но он сразу прекратился.

Напомним, бывшая звезда Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайант погиб вместе со своей 13-летней дочерью Джианной и семью другими пасажирами в катастрофе вертолета в Калабасасе, штат Калифорния, в воскресенье, 26 января.

Источник: Sky News

Фото: Getty Images

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