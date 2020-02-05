Оприлюднили аудіозаписи свідків катастрофи вертольота Кобі Брайанта

Пожежна служба Лос-Анджелесу оприлюднила аудіозапис з повідомленнями свідків падіння гелікоптера з баскетболістом Кобі Брайантом на борту. Свідки розповідають, що чули гучний вибух, після якого спалахнула пожежа.

Раніше аудіозапис, який оприлюднила служба повітряного контролю підтвердив, що пілот просив відтермінувати рейса через погану видимість та туман.

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Один зі свідків зателефонував на 911 і розповів аварійним службам наступне:

— Я йду стежкою, чую літак. Я думаю, що він був у хмарах, тому я не міг його бачити. Тоді ми просто почули гул і мертвий звук, тоді я побачив полум’я.

Інший свідок сказав, що вертоліт врізався в гору. Спершу вони почули сильний гул, а потім побачили полум’я.

— Це відбулося над моєю головою. В гущі хмар. Я почув гуркіт, і він припинився.

Нагадаємо, колишня зірка Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Брайант загинув разом зі своєю 13-річною дочкою Джіанною та сімома іншими пасажирами в катастрофі вертольота в Калабасасі, штат Каліфорнія, у неділю, 26 січня.