В Италии арбитр показал игроку красную, а затем ударил головой в грудь

Матч восьмой лиги чемпионата Италии между командами Борго Мольяно и Монтоттоне завершился скандалом с участием главного арбитра матча.

Рефери Антонио Мартинелли удалил с поля голкипера Борго Мольяно Маттео Чиччоли.

После окончания матча Мартинелли решил дождаться в подтрибунном помещении футболиста и ударил его головой в грудь. В результате инцидента голкипера доставили в госпиталь. Позже Чиччоли выписали из больницы и отправили на 15-дневный больничный.

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Сама игра завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1.

Арбитра матча впервые в истории итальянского футбола отстранили от игры сроком на один год. Также ему запрещено посещать футбольные матчи серии А, В и С, а также национальной сборной Италии по футболу.

Ранее Факты ICTV писали, что в Бразилии футболист ударил ногой по голове лежащего фаната.

Источник: La Gazzetta dello Sport