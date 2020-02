Гаррі Грегг помер 16 лютого у віці 87 років. Про смерть легендарного голкіпера Манчестер Юнайтед та збірної Північної Ірландії оголосив фонд Гаррі Грегга.

У грудні 1957 року він перейшов до Манчестер Юнайтед, ставши найдорожчим голкіпером світу.

Менше ніж через три місяці після свого дебюту за манкуніанців, він разом з командою повертався після матчу Кубка європейських чемпіонів з Белграда. Літак зробив зупинку для дозаправки у Мюнхені, але після третьої спроби злету розбився. З 44 людей, які були на борту вижила 21 (9 футболістів, головний тренер Метт Басбі, 7 інших пасажирів та 4 члени екіпажу).

It is with deepest sadness that we have learned of the passing of former player Harry Gregg OBE. The thoughts and prayers of everyone at the club go out to Harry’s family and friends. pic.twitter.com/5kjlpn5Wqm

