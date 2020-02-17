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Факти / Спорт

Помер екс-голкіпер МЮ Гаррі Грегг, який став героєм мюнхенської авіакатастрофи

Гаррі Грегг помер 16 лютого у віці 87 років. Про смерть легендарного голкіпера Манчестер Юнайтед та збірної Північної Ірландії оголосив фонд Гаррі Грегга.

У грудні 1957 року він перейшов до Манчестер Юнайтед, ставши найдорожчим голкіпером світу.

Менше ніж через три місяці після свого дебюту за манкуніанців, він разом з командою повертався після матчу Кубка європейських чемпіонів з Белграда. Літак зробив зупинку для дозаправки у Мюнхені, але після третьої спроби злету розбився. З 44 людей, які були на борту вижила 21 (9 футболістів, головний тренер Метт Басбі, 7 інших пасажирів та 4 члени екіпажу).

Греггу пощастило вижити і він з-під палаючих уламків витягнув партнерів по команді Боббі Чарльтона, Денніса Вайоллета та Джекі Бланчфлавера, а також немовля та його вагітну матір.

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На чемпіонаті світу у 1958 році Грегга було визнано найкращим воротарем турніру.

Після завершення кар’єри футболіста він тренував Шрусбері Таун, Суонсі, Кру Александра та Карлайл Юнайтед.

Нагадаємо, у віці 75 років помер легендарний рестлер Роккі Джонсон, який є батьком актора Двейна Джонсона.

Джерело: Manchester United

Фото: Getty Images

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