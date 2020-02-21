Букмекеры активно принимают ставки на бой между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри, который состоится в ночь с 22 на 23 февраля на арене MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Боксеры проведут бой в супертяжелом весе в рамках боя реванша. В первом бою, который состоялся в декабре 2019 года, раздельным решением судей победил Уайлдер. По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является американский спортсмен.

Ставки на победу Уайлдера принимают с коэффициентом 1,85. Тогда как успех британца Фьюри оценивается котировкам 1,95. Ничья — 18.0.

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Ориентировочное начало боя в 6.30 утра 23 февраля по киевскому времени.

Деонтей Уайлдер проведет добровольную защиту титула чемпиона WBC и поспорит за вакантный пояс по версии The Ring.

Ранее Фьюри рассказал, как готовится к бою с Деонтеем Уайлдером.