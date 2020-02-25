PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Майкл Джордан не сдержал слез на церемонии прощания с Коби Брайантом

24 февраля в Лос-Анджелесе на арене Staples Center состоялась официальная церемония прощания с легендой Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайантом и его дочери, погибших у 26 января в результате крушения частного самолета неподалеку от Лос-Анджелеса.

На церемонии с трогательной речью выступил шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан, который не смог сдержать слез.

— Когда умер Коби Брайант, умерла часть меня. Он был для меня младшим братом. Коби хотел быть лучшим баскетболистом, а я хотел быть для него лучшим старшим братом, насколько это возможно. Для этого мне приходилось мириться с приставаниями, поздними звонками и глупыми вопросами. Но я понимал, что Коби просто хочет стать лучшей человеком и баскетболистом. Мы разговаривали с ним о бизнесе, о семье, обо всем, – сказал Джордан.

Затем Джордан нашел в себе силы и пошутил, что теперь Коби не придется смотреть на еще один мем с плаксивым Майклом Джоржаном.

Читайте: Спайк Ли почтил память Коби Брайанта на церемонии Оскар 2020

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Bleacher Report (@bleacherreport) on

Также с провомою на церемонии выступил шестикратный чемпион НБА Шакил О’Нил. В своей речи он упомянул о непростых отношениях с Брайантом, но отметил, что они уважали друг друга.

Напомним, похороны Коба Брайанта и его дочери прошли 7 февраля в Мемориальном парке Pacific View в Корона дель Мар, штат Калифорния.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка