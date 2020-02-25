24 февраля в Лос-Анджелесе на арене Staples Center состоялась официальная церемония прощания с легендой Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайантом и его дочери, погибших у 26 января в результате крушения частного самолета неподалеку от Лос-Анджелеса.

На церемонии с трогательной речью выступил шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан, который не смог сдержать слез.

— Когда умер Коби Брайант, умерла часть меня. Он был для меня младшим братом. Коби хотел быть лучшим баскетболистом, а я хотел быть для него лучшим старшим братом, насколько это возможно. Для этого мне приходилось мириться с приставаниями, поздними звонками и глупыми вопросами. Но я понимал, что Коби просто хочет стать лучшей человеком и баскетболистом. Мы разговаривали с ним о бизнесе, о семье, обо всем, – сказал Джордан.

“When Kobe Bryant died, a piece of me died.” —Michael Jordan during Kobe and Gianna’s Celebration of Life pic.twitter.com/U2Lyj8AyUZ — ESPN (@espn) February 24, 2020

Затем Джордан нашел в себе силы и пошутил, что теперь Коби не придется смотреть на еще один мем с плаксивым Майклом Джоржаном.

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View this post on Instagram A post shared by Bleacher Report (@bleacherreport) on Feb 24, 2020 at 12:45pm PST

Также с провомою на церемонии выступил шестикратный чемпион НБА Шакил О’Нил. В своей речи он упомянул о непростых отношениях с Брайантом, но отметил, что они уважали друг друга.

Shaq: Kobe, there’s no I in team.

Kobe: I know but there’s a ‘M-E’ in that mother*****r.@Shaq reminisces on his playing days with Kobe and their special brotherly bond on and off the court. pic.twitter.com/Jtf23vL8R7 — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) February 24, 2020

Напомним, похороны Коба Брайанта и его дочери прошли 7 февраля в Мемориальном парке Pacific View в Корона дель Мар, штат Калифорния.