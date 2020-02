24 февраля в Лос-Анджелесе на арене Staples Center состоялась официальная церемония прощания с легендой Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайантом и его дочери, погибших у 26 января в результате крушения частного самолета неподалеку от Лос-Анджелеса.

На церемонии с трогательной речью выступил шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан, который не смог сдержать слез.

Затем Джордан нашел в себе силы и пошутил, что теперь Коби не придется смотреть на еще один мем с плаксивым Майклом Джоржаном.

Также с провомою на церемонии выступил шестикратный чемпион НБА Шакил О’Нил. В своей речи он упомянул о непростых отношениях с Брайантом, но отметил, что они уважали друг друга.

Shaq: Kobe, there’s no I in team.

Kobe: I know but there’s a ‘M-E’ in that mother*****r.@Shaq reminisces on his playing days with Kobe and their special brotherly bond on and off the court. pic.twitter.com/Jtf23vL8R7

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) February 24, 2020