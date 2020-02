24 лютого у Лос-Анджелесі на арені Staples Center відбулася офіційна церемонія прощання з легендою Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Брайантом та його донькою, які загинули у 26 січня внаслідок аварії приватного літака неподалік Лос-Анджелеса.

На церемонії зі зворушливою промовою виступив шестиразовий чемпіон НБА Майкл Джордан, який не зміг стримати сліз.

Потім Джордан знайшов у собі сили та пожартував, що тепер Кобі не доведеться дивитися на ще один мем з плаксивим Майклом Джоржаном.

Також з провомою на церемонії виступив шестиразовий чемпіон НБА Шакіл О’Ніл. У своїй промові він згадав про непрості стосунки з Брайантом, але відзначив, що вони поважали один одного.

Shaq: Kobe, there’s no I in team.

Kobe: I know but there’s a ‘M-E’ in that mother*****r.@Shaq reminisces on his playing days with Kobe and their special brotherly bond on and off the court. pic.twitter.com/Jtf23vL8R7

