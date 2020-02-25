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Майкл Джордан не стримав сліз на церемонії прощання з Кобі Брайантом

24 лютого у Лос-Анджелесі на арені Staples Center відбулася офіційна церемонія прощання з легендою Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Брайантом та його донькою, які загинули у 26 січня внаслідок аварії приватного літака неподалік Лос-Анджелеса.

На церемонії зі зворушливою промовою виступив шестиразовий чемпіон НБА Майкл Джордан, який не зміг стримати сліз.

— Коли помер Кобі Брайант, померла частина мене. Він був для мене молодшим братом. Кобі хотів бути найкращим баскетболістом, а я хотів бути для нього найкращим старшим братом, наскільки це можливо. Для цього мені доводилося миритися з докучання, пізніми дзвінками і дурними питаннями. Але я розумів, що Кобі просто хоче стати ліпшою людиною і баскетболістом. Ми розмовляли з ним про бізнес, про сім’ю, про все, – сказав Джордан.

Потім Джордан знайшов у собі сили та пожартував, що тепер Кобі не доведеться дивитися на ще один мем з плаксивим Майклом Джоржаном.

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Також з провомою на церемонії виступив шестиразовий чемпіон НБА Шакіл О’Ніл. У своїй промові він згадав про непрості стосунки з Брайантом, але відзначив, що вони поважали один одного.

Нагадаємо, похорони Коба Брайанта та його доньки пройшли 7 лютого у Меморіальному парку Pacific View у Корона-дель-Мар, штат Каліфорнія.

Фото: Getty Images

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