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Факти / Спорт

Барселона у меншості вирвала нічию у матчі з Наполі

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Наполі приймала Барселону на стадіоні Сан Паоло. Зустріч завершилася мінімальною нічиєю 1: 1.

Рахунок на 30-й хвилині матчу відкрив Дріс Мартенс. Гол у відповідь забив Антуан Грізманн на 57-й хвилині.

На 89-й хвилині Артуро Відаль отримав другу жовту картку і був вилучений з поля.

Читайте: Ліга чемпіонів-2019/20: календар та результати матчів

Нагадаємо, матч-відповідь команд відбудеться 18 березня у Барселоні на Камп Ноу.

Фото: Getty Images

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