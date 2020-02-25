В рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів англійський Челсі приймав удома мюнхенську Баварію. Зустріч пройшла на стадіоні Стемфорд Брідж в Лондоні і завершилася з рахунком 0:3.

Уже в першому таймі гості показали, що не збираються поступатися, і створили кілька небезпечних моментів біля воріт Челсі. Особливо відзначився Мюллер, який трохи не розрахував удар головою і відправив м’яч у поперечину.

У першій половині англійцям вдавалося давати відсіч супернику, проте все кардинально змінилося з початком другого тайму.

Читайте: Ліверпуль повторив переможний рекорд Манчестер Сіті

На 51-й хвилині Роберт Левандовський отримав м’яч в штрафній зоні, обдурив воротаря і передав прекрасний пас в центр, який прийняв Серж Гнабрі і прострілив в ворота.

Баварія не дала гравцям Челсі розслабитися і вже на 54-й хвилині Левандовський і Гнабрі розіграли чудову комбінацію на лівому фланзі. Після невеликої розпасовки Гнабрі вийшов один на один з воротарем і відправив м’яч у нижній правий кут воріт.

Останній гол Мюнхенська команда забила на 76-й хвилині. Альфонсо Дейвіс обіграв захист і прорвався в штрафну зону, де віддав передачу на Левандовського прямо біля воріт, а напарник по команді переконався, що м’яч опиниться в сітці.

У Челсі на останніх хвилинах “відзначився” Маркос Алонсо, який отримав червону картку за грубу гру.

Матч-відповідь у рамках 1/8 Ліги чемпіонів між Челсі і Баварією відбудеться 18 березня.

До слова, 25 лютого також відбувся матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Наполі і Барселоною.