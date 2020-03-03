Польский футболист сломал себе нос коленом, пытаясь пробить бисиклетой

Защитник польского клуба ЛКС Мацей Дабровский не справился с ударом через себя в падении и получил травму.

Инцидент произошел на шестой минуте матча чемпионата Польши против Арки. 32-летний Дабровский попытался пробить через себя после навеса с углового, но промазал и ударил себя коленом в нос. У игрока сразу же пошла кровь из носа, а позже медики констатировали у него перелом.

— Сломать самому себе нос коленом. Такое возможно только в польской Екстраклясе, – шутят польские болельщики.

Złamać sobie samemu nos kolanem. Tylko w ekstraklasie.#ARKŁKS pic.twitter.com/OZ5Tkwzzkk — Wojciech Łazarek (@Napciu) March 1, 2020

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Сама игра завершилась ничьей со счетом 1:1. В чемпионате Польши Арка идет на 14-й строчке, а ЛКС находится на последней позиции (16) в турнирной таблице.

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