Матчи 1/2 финала Кубка Италии перенесли из-за коронавируса

Ответный матч в рамках 1/2 финала Кубка Италии между Ювентусом и Миланом, который должен был состояться 4 марта, перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что встреча команд может пройти без зрителей. Новую дату проведения матча объявят позже.

В первом матче на Сан-Сиро россонери и бьянконери разошлись ничьей со счетом 1:1. В 1/4 финала Кубка Италии Ювентус обыграл Рому (3:1), а Милан осилил Торино (4:2).

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Вслед за игрой в Турине решили перенести также второй полуфинальный матч Кубка Италии, который должен был состояться в Неаполе на Сан-Паоло между Наполи и миланским Интером. Их встреча была запланирована на 5 марта.

В первом матче Наполи одержал минимальную победу над Интером в Милане со счетом 1:0.

Действующим обладателем Кубка Италии является римский Лацио, который не сумел защитить титул, уступив в четвертьфинале Наполи.

Напомним, английский Ньюкасл Юнайтед запретил персоналу и футболистам рукопожатие на базе клуба.

Источник: La Gazzetta dello Sport