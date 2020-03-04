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Факты / Спорт

Худший угловой в истории: футболист Баварии Мюллер рассмешил фанатов

Во время матча 1/4 финала Кубка Германии между Шальке и Баварией форвард мюнхенцев Томас Мюллер рассмешил болельщиков неуклюжим исполнением углового удара.

Пытаясь сделать передачу партнеру по команде, Мюллер случайно выбил мяч за пределы поля. Томас сразу рухнул на газон, схватившись за голову.

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А вот фанаты гельзенкирхенцев такую ​​позорную ошибку игрока Баварии встретили одобрительными возгласами, радостными аплодисментами и смехом.

— У Мюллера много талантов, но угловые не входят в их число, – пошутили над футболистом в официальном Twitter-аккаунте Кубка Германии, опубликовав соответствующее видео.

Сама игра завершилась победой Баварии со счетом 1:0. Единственный гол на 40-й минуте забил Джошуа Киммих. Это позволило мюнхенцам выйти в полуфинал Кубка Германии.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что защитник польского клуба ЛКС Мацей Дабровский не справился с ударом бисиклетой и сломал себе нос.

Фото: Dreamstime

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