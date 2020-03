Во время матча 1/4 финала Кубка Германии между Шальке и Баварией форвард мюнхенцев Томас Мюллер рассмешил болельщиков неуклюжим исполнением углового удара.

Пытаясь сделать передачу партнеру по команде, Мюллер случайно выбил мяч за пределы поля. Томас сразу рухнул на газон, схватившись за голову.

А вот фанаты гельзенкирхенцев такую ​​позорную ошибку игрока Баварии встретили одобрительными возгласами, радостными аплодисментами и смехом.

Thomas Müller – a man of many talents. Just not corner kicks #S04FCB pic.twitter.com/nqPn5t7z09

— The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) March 3, 2020