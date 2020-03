В Греции зажгли олимпийский огонь

В Греция состоялась официальная церемония зажжения огня XXXII Олимпийских игр. Из-за вспышки коронавируса в Европе ее решили провести за закрытыми дверями.

Традиционно действо прошло в греческой Олимпии. В этом году факел зажигали от солнечных лучей с помощью вогнутого (параболического) зеркала.

Читайте: Надежда Украины в Токио-2020: Ярослава Магучих о рекордах, мечтах и поклонниках

Мероприятие посетили президент Греции Прокопис Павлопулос, глава МОК Томас Бах и другие чиновники.

The Olympic flame has been lit. #Tokyo2020 #OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/3ofUWWMeI2

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 12, 2020