В Греции зажгли олимпийский огонь

В Греция состоялась официальная церемония зажжения огня XXXII Олимпийских игр. Из-за вспышки коронавируса в Европе ее решили провести за закрытыми дверями.

Традиционно действо прошло в греческой Олимпии. В этом году факел зажигали от солнечных лучей с помощью вогнутого (параболического) зеркала.

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Мероприятие посетили президент Греции Прокопис Павлопулос, глава МОК Томас Бах и другие чиновники.

— Впервые с 1984 года Олимпийский огонь зажигался без зрителей. Присутствовали только несколько десятков аккредитованных официальных лиц, — сообщили в МОК.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры — с 25 августа по 6 сентября.

Напомним, исполнительный совет Международного олимпийского комитета считает, что пока нет необходимости переносить Олимпийские игры в Токио.

Источник: Olympics