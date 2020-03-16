Легкоатлеты Великобритании призывают МОК отложить Олимпиаду 2020

Капитан британской команды легкоатлетов на чемпионате Европы в помещении в прошлом году Гай Лирмонт призвал МОК отложить Олимпиаду из-за коронавируса.

— Мы не представляем, насколько это будет плохо, и то, что мы видели до сих пор, может стать вершиной айсберга. Конечно, МОК и весь мир хотят увидеть Олимпиаду. Но для того, чтобы это произошло, я уверен, что событие нужно перенести — если власть не сможет гарантировать, что оно будет безопасным.

Также Лирмонт добавил, что слова японского премьер-министра не внушают уверенность в том, что Игры могут произойти.

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Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры — с 25 августа по 6 сентября.

Напомним, исполнительный совет Международного олимпийского комитета считает, что пока нет необходимости переносить Олимпийские игры в Токио.