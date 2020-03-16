PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Легкоатлеты Великобритании призывают МОК отложить Олимпиаду 2020

Капитан британской команды легкоатлетов на чемпионате Европы в помещении в прошлом году Гай Лирмонт призвал МОК отложить Олимпиаду из-за коронавируса.

— Мы не представляем, насколько это будет плохо, и то, что мы видели до сих пор, может стать вершиной айсберга. Конечно, МОК и весь мир хотят увидеть Олимпиаду. Но для того, чтобы это произошло, я уверен, что событие нужно перенести — если власть не сможет гарантировать, что оно будет безопасным.

Также Лирмонт добавил, что слова японского премьер-министра не внушают уверенность в том, что Игры могут произойти.

Читайте: В Греции зажгли олимпийский огонь

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры — с 25 августа по 6 сентября.

Напомним, исполнительный совет Международного олимпийского комитета считает, что пока нет необходимости переносить Олимпийские игры в Токио.

Источник: Independent

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка