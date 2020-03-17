Международный олимпийский комитет (МОК) продолжит готовиться к Олимпийским играм 2020 года в Токио несмотря на пандемию коронавируса.

— Мы солидарны со всем миром в том, чтобы сделать все необходимое для предотвращения дальнейшего распространения Covid-19. МОК по-прежнему нацелен на проведение Игр-2020 в Токио. На этом этапе нет потребности принимать какие-либо кардинальные решения. МОК призывает всех спортсменов продолжить подготовку к Олимпийским играм в Токио. Мы продолжим следить за ситуацией, — говорится в заявлении МОК.

Также сообщается, что в середине февраля была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители МОК, Всемирной организации здравоохранения, оргкомитета Токио-2020, власти Японии и Токио. Ее цель следить за ситуацией вокруг пандемии коронавируса.

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Игры должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее легкоатлеты Великобритании просили МОК отложить Олимпиаду-2020 из-за пандемии коронавируса.

Источник: Olympic