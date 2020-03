Греция передала Японии олимпийский огонь Игр-2020

Греция передала олимпийский огонь оргкомитету XXXII летних Олимпийских игр 2020 в Токио.

Торжественная церемония состоялась в Афинах на Панафинейском стадионе. Впервые событие прошло без гостей, зрителей и журналистов из-за профилактики распространения коронавируса в мире. Мероприятие даже не посетила президент Греции Екатерина Сакелларопулу.

В эстафете огня приняли участие только двое греческих спортсменов — олимпийские чемпионы Екатерина Стефаниди и Лефтерис Петрунис, которые зажгли алтарь на стадионе.

Смотрите: В Греции зажгли олимпийский огонь

Японские спортсмены от поездки в Грецию отказались, записав короткое видеоприветствие.

The Olympic flame is on its way to #Tokyo2020

Tokyo Organizing committee representative Naoko Imoto has received the flame and it will now be transported to Miyagi prefecture in a specially designed #Tokyo2020 lantern.

#OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/963rIXeGtQ

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 19, 2020