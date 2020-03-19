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Факты / Спорт

Греция передала Японии олимпийский огонь Игр-2020

Греция передала олимпийский огонь оргкомитету XXXII летних Олимпийских игр 2020 в Токио.

Торжественная церемония состоялась в Афинах на Панафинейском стадионе. Впервые событие прошло без гостей, зрителей и журналистов из-за профилактики распространения коронавируса в мире. Мероприятие даже не посетила президент Греции Екатерина Сакелларопулу.

Греция Олимпийский огонь 2020

Фото: Getty Images

В эстафете огня приняли участие только двое греческих спортсменов — олимпийские чемпионы Екатерина Стефаниди и Лефтерис Петрунис, которые зажгли алтарь на стадионе.

Смотрите: В Греции зажгли олимпийский огонь

Японские спортсмены от поездки в Грецию отказались, записав короткое видеоприветствие.

Вместо 55 артистов, которые должны были участвовать в театральной постановке, на стадион вышли только две жрицы, которые после короткой эстафеты огня передали его главе НОК Греции и члену МОК Спиросу Капралосу, а тот представителю оргкомитета Токио-2020 Наоко Имото.

Олимпийские игры в Токио должны состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Напомним, Международный олимпийский комитет не собирается переносить Олимпийские игры 2020.

Источник: Daily Mail

Фото: Getty Images

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