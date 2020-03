Первая страна отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио

Олимпийский и паралимпийский комитеты Канады первыми среди национальных олимпийских комитетов решили не отправлять своих спортсменов на Олимпийские игры 2020 года, которые должны пройти в Токио.

Решение принято не только в целях сохранения здоровья спортсменов, но и здоровье общества в целом.

RELEASE: The Canadian Olympic Committee and Canadian Paralympic Committee have made the difficult decision to not send Canadian teams to the Olympic and Paralympic Games in the summer of 2020: https://t.co/HyOBA5wwp4 pic.twitter.com/x9OWABVxMA

— Team Canada PR (@TeamCanadaPR) March 23, 2020