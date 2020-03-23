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Факты / Спорт

Первая страна отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио

Олимпийский и паралимпийский комитеты Канады первыми среди национальных олимпийских комитетов решили не отправлять своих спортсменов на Олимпийские игры 2020 года, которые должны пройти в Токио.

— Канадский олимпийский комитет и Канадский паралимпийский комитет срочно призывают Международный олимпийский и паралимпийский комитеты совместно с ВОЗ отложить проведение Игр на один год, — говорится в сообщении сборной.

Решение принято не только в целях сохранения здоровья спортсменов, но и здоровье общества в целом.

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Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Напомним, исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) выразил уверенность в том, что переносить Олимпийские игры в Токио нет необходимости.

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