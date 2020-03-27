АПЛ не восстановят в апреле — Daily Mail

Пауза в чемпионате Англии по футболу продлится дольше, чем предполагалось ранее.

13 марта АПЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса. Также остановлены турниры низших дивизионов и женской лиги. Первоначально предполагалось, что сезон может быть восстановлен 3 апреля, но позже руководство лиги сообщило, что игры не начнутся раньше 30 апреля.

Читайте: ФИФА хочет обязать клубы продлить с футболистами истекающие контракты

Издание Daily Mail сообщает, что руководство лиги уже проинформировало клубы, что из-за Covid-19 не смогут восстановить чемпионат даже в следующем месяце. Ожидается, что новая дата возобновления чемпионата Англии будет объявлена ​​на следующей неделе.

На период остановки АПЛ провели 29 туров. Турнирную таблицу возглавляет Ливерпуль, имея в активе 82 очка и опережая ближайшего преследователя Манчестер Сити на 25 очков.

В Великобритании по состоянию на 26 марта количество подтвержденных случаев заболевания приближается к 10 тыс., 465 человек скончались.

Напомним, Международная федерация футбола может продлить летнее трансферное окно до января 2021 года.