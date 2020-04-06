Дочь Мейвезера порезала ножом незнакомку, приревновав ее к рэперу

Дочь непобежденного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера Ианну арестовали за вооруженное нападение с применением холодного оружия.

Инцидент произошел 4 апреля в Хьюстоне, штат Техас. Девушка решила навестить рэпера Кэнтрелла Голдена (NBA YoungBoy), но на пороге дома столкнулась с незнакомкой. Ианна попросила ее уйти, но девушка отказалась.

Между подругами артиста завязался спор, который перерос в вооруженный конфликт, в результате которого Ианна нанесла сопернице два удара кухонным ножом.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Iyanna Mayweather (@moneyyaya) 2 Січ 2020 р. о 5:01 PST

Сотрудники полиции арестовали Иянну, а также надели наручники на YoungBoy. Впрочем, поклонников рэпера эти кадры, видимо, не удивили.

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У 20-летнего рэпера богатое криминальное прошлое: две попытки убийства, одно убийство в составе группы, грабеж, нарушение правил обращения с оружием и похищения людей. Известно, что YoungBoy на момент инцидента находился под домашним арестом. К 20 годам он также успел завести четверых детей от трех разных женщин.

Ианне Мейвезер выдвинуты обвинения в вооруженном нападении с отягчающими обстоятельствами. Девушку направили в окружную тюрьму и назначили залог в размере $30 тыс.

Ранее бывшая девушка Флойда Мэйвезера и мать троих его детей Джози Харрис найдена мертвой в собственной машине в США. Ей было 40 лет.

Фото: Iyanna Mayweather